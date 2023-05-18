Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.