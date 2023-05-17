Дуда про F-16 для України: у нас занадто мало літаків, щоб ми могли їх передати

Польща має занадто мало винищувачів F-16, щоб говорити про передачу їх Україні. Проте Варшава підтримує навчання українських пілотів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24.

"У нас відносно невелика кількість літаків F-16. Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів - про це я говорив з прем’єр-міністром та міністром національної оборони Маріушем Блащаком. Проте та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що Польща готова передати Україні майже всі літаки МіГ-29, крім тих, які стоять на обороні НАТО.

" Є проблема, тому що у нас є деякі МіГи, які вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію Air Policing, а тому служать для захисту країн НАТО", - додав польський лідер.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова систематично передавати Україні МіГ-29. Він наголосив, що Польща входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні.

Як повідомлялося, Польща надала Україні вже 14 літаків МіГ-29. Всього Варшава має на озброєнні щонайменше 22 таких винищувачі.

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