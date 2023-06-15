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Україна та Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз"

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Четвер 15 червня 2023 19:05
Україна та Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз" Фото: Україна та Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз" (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Північна Македонія домовились про "транспортний безвіз". Він передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання українсько-македонської Змішаної Комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп’є.

Зазначається, що також було досягнуто згоди про основні умови бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої угоди.

Щоб скористатися "транспортним безвізом", у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.

У відомстві відзначили, що Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік. А також узгодили порядок дії цих дозволів. Вони можуть бути використані як в прямому, так і у зворотньому напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.

"Транспортний безвіз" з Україною

У червні минулого року Україна підписала "транспортний безвіз" з Європейським Союзом.

Підписана угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

У березні 2023 року "транспортний безвіз" між Україною та ЄС було продовжено ще на рік.

Також у серпні минулого року Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою.

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