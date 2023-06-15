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Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе"

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Четверг 15 июня 2023 19:05
Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе" Фото: Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе" (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе". Он предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании украинско-македонской Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в столице Северной Македонии Скопье.

Также было достигнуто соглашение об основных условиях безразрешительного проезда и внесении изменений в двустороннее соглашение.

Чтобы воспользоваться "транспортным безвизом", у перевозчиков должен быть сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности не менее Евро-3.

В ведомстве отметили, что Украина и Северная Македония договорились вдвое увеличить квоту разрешений на выполнение перевозок в третьи страны на нынешний и следующий год. А также согласовали порядок действия этих разрешений. Они могут быть использованы как в прямом, так и обратном направлении. Такой вид разрешений действителен для транспортных средств любой категории экологичности.

"Транспортный безвиз" с Украиной

В июне прошлого года Украина подписала "транспортный безвиз" с Европейским союзом.

Подписанное соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции из-за автомобильных пунктов пропуска.

Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

В марте 2023 года "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС был продлен еще на год.

Также в августе прошлого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.

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