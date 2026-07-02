Україна та Німеччина створюють спільну ППО для захисту від балістики РФ

Зараз Європа не має власного захисту такого класу. Країни змушені купувати іноземні технології. Це або ізраїльська система Arrow, або американські комплекси Patriot. Суто європейського продукту для боротьби з балістикою поки не існує.

Отже, мета партнерства - створити спроможність, яка захистить не лише українське небо, а й увесь Євросоюз.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв пояснив мотивацію партнерів: "Але чому ця українська пропозиція підтримана Німеччиною? Тому що ми говоримо: це ми робимо не лише для України - ми робимо це для всієї Європи".

Створення антибалістичної системи - це складний проєкт, який потребує об'єднання зусиль багатьох гігантів оборонної промисловості. У проєкті залучені лідери німецького ринку.

Дипломат перелічив ключових учасників:

компанія Hensoldt надасть передові радари;

MBDA відповідатиме за розробку та виробництво ракет;

Diehl Defence забезпечить систему головками самонаведення.

Окремим питанням залишається назва майбутньої системи. Раніше у медіа згадували назву FREYA. Проте Макеєв поки тримає деталі в секреті. За його словами, назва та повний список учасників стануть відомі пізніше.

ППО Patriot для України

Окрім створення нової системи, Україна та Німеччина обговорюють виробництво Patriot. Технологія належить США, але німецька MBDA має відповідну ліцензію, що відкриває шлях до трансферу технологій.

Сторони вже досягли певних домовленостей. Мова йде про постачання великої кількості ракет та потенційне спільне будівництво ліній.

Олексій Макеєв додав: "Ми говоримо про можливість виробництва за американською технологією і про трансфер технологій. Та ж німецька компанія MBDA має відповідну ліцензію на виробництво. Саме тому ми з німецькою стороною досягли домовленостей про постачання значної кількості цих ракет під час міжурядових консультацій та можливе спільне виробництво".

Де саме розгорнуть виробництво, наразі не розголошують. Дипломат вважає, що говорити про конкретні локації ще зарано.