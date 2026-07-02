Украина и Германия создают совместное ПВО для защиты от баллистики РФ

Украина и Германия разрабатывают общую систему ПВО для защиты всего европейского континента. Проект позволит перехватывать баллистические ракеты, которые являются дефицитной способностью для стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева агентству Укринформ.
Сейчас у Европы нет собственной защиты такого класса. Страны вынуждены покупать иностранные технологии. Это либо израильская система Arrow, либо американские комплексы Patriot. Чисто европейского продукта для борьбы с баллистикой пока не существует.
Следовательно, цель партнерства - создать способность, которая защитит не только украинское небо, но и весь Евросоюз.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев объяснил мотивацию партнеров: "Но почему это украинское предложение поддержано Германией? Потому что мы говорим: это мы делаем не только для Украины - мы делаем это для всей Европы".
Создание антибаллистической системы - это сложный проект, требующий объединения усилий многих гигантов оборонной промышленности. В проекте вовлечены лидеры немецкого рынка.
Дипломат перечислил ключевых участников:
Отдельным вопросом остается название будущей системы. Ранее в СМИ упоминали название FREYA. Однако Макеев пока держит детали в секрете. По его словам, название и полный список участников станут известны позже.
Помимо создания новой системы Украина и Германия обсуждают производство Patriot. Технология принадлежит США, но немецкая MBDA имеет соответствующую лицензию, открывающую путь к трансферу технологий.
Стороны уже достигли определенных договоренностей. Речь идет о поставках большого количества ракет и потенциальном совместном строительстве линий.
Алексей Макеев добавил: "Мы говорим о возможности производства по американской технологии и о трансфере технологий. Та же немецкая компания MBDA имеет соответствующую лицензию на производство. Именно поэтому мы с немецкой стороной достигли договоренностей о поставках значительного количества этих ракет во время межправительственных консультаций и возможном совместном производстве".
Где именно развернут производство, пока не разглашают. Дипломат считает, что говорить о конкретных локациях еще рано.
Украине для защиты от агрессии РФ не хватает систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты. Сейчас Украина срочно просит ракеты для Patriot в 40 странах. Ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет для зенитных комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях запасы боеприпасов почти полностью исчерпаны.