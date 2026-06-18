Україна та Німеччина розроблятимуть ракети для перехоплення балістики

Документ передбачає спільну роботу українських та німецьких компаній над конструюванням і виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам.

Крім того, сторони домовилися про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів "Терміт" на території Німеччини.

Виготовлення техніки профінансує німецька сторона. Для потреб Сил оборони України планують виробити кілька тисяч таких комплексів.

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Угода була підписана під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорюють подальшу військову підтримку України та розвиток спільних оборонних проєктів.