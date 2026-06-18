UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна та Німеччина розроблятимуть ракети для перехоплення балістики

19:42 18.06.2026 Чт
1 хв
Нова угода передбачає не лише спільну розробку сучасних засобів ППО
aimg Валерія Абабіна
Фото: Михайло Федоров та Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус підписали угоду (zedigital)

Україна та Німеччина домовилися про спільну розробку систем для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду на засіданні у форматі "Рамштайн" підписали міністр оборони України Михайло Федоров та глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Документ передбачає спільну роботу українських та німецьких компаній над конструюванням і виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам.

Крім того, сторони домовилися про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів "Терміт" на території Німеччини.

Виготовлення техніки профінансує німецька сторона. Для потреб Сил оборони України планують виробити кілька тисяч таких комплексів.

Читайте також: Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії

Угода була підписана під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорюють подальшу військову підтримку України та розвиток спільних оборонних проєктів.

Нагадаємо, зокрема, під час саміту G7 обговорювалися нові механізми посилення української протиповітряної оборони, збільшення далекобійних спроможностей та підтримка виробництва озброєння безпосередньо в Україні та країнах-партнерах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
G7