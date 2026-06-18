Украина и Германия будут разрабатывать ракеты для перехвата баллистики

Украина и Германия договорились о совместной разработке систем перехвата баллистических ракет. Соответствующее соглашение на заседании в формате "Рамштайн" подписали министр обороны Украины Михаил Федоров и глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Документ предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний над разработкой и производством современных ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим угрозам.
Кроме того, стороны договорились о совместном производстве украинских наземных роботизированных комплексов "Термит" на территории Германии.
Производство техники профинансирует немецкая сторона. Для нужд Сил обороны Украины планируется изготовить несколько тысяч таких комплексов.
Соглашение было подписано во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", где союзники обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины и развитие совместных оборонных проектов.
Напомним, в частности, что в ходе саммита "Большой семерки" обсуждались новые механизмы укрепления украинной противовоздушной обороны, увеличения дальности действия вооружений и поддержки производства вооружений непосредственно в Украине и странах-партнерах.