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Украина и Германия будут разрабатывать ракеты для перехвата баллистики

19:42 18.06.2026 Чт
1 мин
Новое соглашение предусматривает не только совместную разработку современных средств ПВО
aimg Валерия Абабина
Украина и Германия будут разрабатывать ракеты для перехвата баллистики Фото: Михаил Федоров и федеральный министр обороны Борис Писториус подписали соглашение (zedigital)
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Украина и Германия договорились о совместной разработке систем перехвата баллистических ракет. Соответствующее соглашение на заседании в формате "Рамштайн" подписали министр обороны Украины Михаил Федоров и глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Документ предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний над разработкой и производством современных ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим угрозам.

Кроме того, стороны договорились о совместном производстве украинских наземных роботизированных комплексов "Термит" на территории Германии.

Производство техники профинансирует немецкая сторона. Для нужд Сил обороны Украины планируется изготовить несколько тысяч таких комплексов.

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Соглашение было подписано во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", где союзники обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины и развитие совместных оборонных проектов.

Напомним, в частности, что в ходе саммита "Большой семерки" обсуждались новые механизмы укрепления украинной противовоздушной обороны, увеличения дальности действия вооружений и поддержки производства вооружений непосредственно в Украине и странах-партнерах.

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