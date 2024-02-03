Україна та Німеччина у лютому можуть підписати договір про гарантії безпеки, - ЗМІ

Україна та Німеччина можуть вже у лютому підписати договір про гарантії безпеки. Проект документа вже готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

" Запланована угода має стати частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО. Це було прийнято на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні минулого року. Основою цієї структури була обрана група G-7", - сказано в повідомленні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що Україна веде переговори з низкою країн щодо гарантій безпеки. Зокрема, у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччині, Італія.

12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.

Також раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Париж закінчує переговори з Україною про гарантії безпеки.

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