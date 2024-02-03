Украина и Германия в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности, - СМИ

Украина и Германия могут в феврале подписать договор о гарантиях безопасности. Проект документа уже готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По предварительным данным, заключение договора запланировано на 16 февраля. Совершенно доработать и подписать межправительственное соглашение могут во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Запланированное соглашение должно стать частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, которые призваны поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, пока страна еще не является членом НАТО. Это было принято на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. Основой этой структуры была избрана группа G-7", - говорится в сообщении.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран по гарантиям безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж завершает переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

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