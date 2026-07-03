Україна та Німеччина домовляються про повернення чоловіків призовного віку

За словами посла, йдеться про повернення лише тих громадян України, які незаконно виїхали за кордон.

Макеєв також додав, що загалом цей процес налічує дві складові. Насамперед Unity Hub - центри для українців у Німеччині.

Цей напрямок передбачає роботу держави з українською громадою. Дипломат зауважив: вкрай важливо пояснити людям, які є можливості та варіанти повернення додому.

Як зазначив посол, перший Unity Hub уже активно працює у центрі Берліна і поступово розширює свою діяльність.

"Друга (складова - ред.) - зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", - пояснив Макеєв.

Посол підтвердив, що вже опрацьовуються механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали з України.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи цієї робочої групи", - підсумував дипломат.