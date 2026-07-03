Украина и Германия договариваются о возвращении мужчин призывного возраста

По словам посла, речь идет о возвращении только тех граждан Украины, которые незаконно уехали за границу.

Макеев также добавил, что этот процесс насчитывает две составляющие. В первую очередь Unity Hub - центры для украинцев в Германии.

Это направление предполагает работу государства с украинским обществом. Дипломат отметил: очень важно объяснить людям, какие есть возможности и варианты возвращения домой.

Как отметил посол, первый Unity Hub уже активно работает в центре Берлина и постепенно расширяет свою деятельность.

"Вторая (составляющая - ред.) - понять, как мы можем способствовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией", - объяснил Макеев.

Посол подтвердил, что уже прорабатываются механизмы возвращения мужчин, которые незаконно выехали из Украины.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", - подытожил дипломат.