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Украина и Германия договариваются о возвращении мужчин призывного возраста

12:52 03.07.2026 Пт
2 мин
Будут использованы разные механизмы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Алексей Макеев, посол Украины в Германии (Getty Images)

Киев и Берлин ведут переговоры касательно возвращения украинцев мобилизационного возраста домой. Более того, уже сформирована специальная рабочая группа.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам посла, речь идет о возвращении только тех граждан Украины, которые незаконно уехали за границу.

Макеев также добавил, что этот процесс насчитывает две составляющие. В первую очередь Unity Hub - центры для украинцев в Германии.

Это направление предполагает работу государства с украинским обществом. Дипломат отметил: очень важно объяснить людям, какие есть возможности и варианты возвращения домой.

Как отметил посол, первый Unity Hub уже активно работает в центре Берлина и постепенно расширяет свою деятельность.

"Вторая (составляющая - ред.) - понять, как мы можем способствовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией", - объяснил Макеев.

Посол подтвердил, что уже прорабатываются механизмы возвращения мужчин, которые незаконно выехали из Украины.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", - подытожил дипломат.

Как писало ранее РБК-Украина, венгерский лидер Петер Мадьяр выступил против ЕС в вопросе убежища для украинцев призывного возраста.

Также недавно стало известно, что Евросоюз может лишить украинских мужчин защиты, но не всех.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал регионы Украины, где зафиксировано рекордное количество нарушений мобилизации.

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