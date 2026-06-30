Угорщина пішла проти ЄС щодо притулку для українських чоловіків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у парламенті.

Що пропонує Єврокомісія

Під час парламентського засідання депутат від партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї звернув увагу на пропозицію Європейської комісії від 26 червня.

За його словами, Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист громадянам України призовного віку, якщо вони не мають дозволу української влади на виїзд з країни через військові обов'язки.

Тороцкаї заявив, що це може зачепити й етнічних угорців Закарпаття.

За словами депутата, таких чоловіків можуть відправити "за понад 1000 кілометрів від рідної землі на фронт" як "гарматне м'ясо".

Він закликав уряд Угорщини та міністра закордонних справ виступити проти такої ініціативи.

Якою була відповідь Мадяра

Петер Мадяр відповів, що угорська позиція вже була озвучена на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі.

За його словами, міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Посваі заявив, що Будапешт разом із ще шістьма-сімома країнами не підтримує пропозицію Європейської комісії.

Прем'єр також зазначив, що навіть якщо нові правила будуть схвалені на рівні ЄС і набудуть чинності орієнтовно у березні 2027 року, це не позбавить Угорщину права самостійно надавати статус біженця людям, які прибувають до країни, рятуючись від війни або мобілізації.

"Кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд "Тиси" як тут, так і за кордоном", - заявив Петер Мадяр.