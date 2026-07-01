Скарги зросли у 333 рази: Лубінець назвав регіони, де найбільше порушень мобілізації

Найкритичніша ситуація з порушенням прав людини під час мобілізації фіксується в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях.

Як повідомляє РБК-Україна , уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час пресконференції .

За його ссловами, у 2025 році Офіс омбудсмена отримав у 333 рази більше звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації, ніж у 2022. Тоді таких повідомлень зафіксували 18.

"Тобто з кожного року я бачив в десятки разів збільшення кількість звернень до нашої інституції саме по цьому напрямку. Зрозуміло, що ми побачили системну проблему", - зазначив Лубінець.

За його словами, наразі найкритичніша ситуація з порушенням прав людини під час мобілізації фіксується в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях.

Омбудсмен зазначив, що наразі єдиний механізм, який "діє хоч якось на цю проблематику", - це публічність.

"Ми показуємо публічно 1% приблизно від того, що ми знаходимо", - додав він.

Лубінець навів нещодавній приклад: отримавши сигнал про затримання однієї людини, на місце оперативно виїхала моніторингова група з центрального апарату.

"П'ять людей ми встановили, які не повинні були там знаходитися, які мали на руках всі медичні довідки, що вони не можуть бути мобілізованими за станом здоров'я. Як правило, результат: людей відпускають, кримінальне провадження відкривається", - розповів омбудсмен.

Водночас є регіони, які ламають стереотипи про те, що виконання плану неможливе без свавілля. Лубінець відзначив зразкову роботу Хмельницької та Кіровоградської областей.