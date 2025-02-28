Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF, - Шмигаль

Програма EFF від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування, відому як механізм розширеного фінансування, у рамках якої Україна отримає кредит на суму 15,6 млрд доларів.

Програма передбачає два основні етапи: перший - термінове фінансування на період до завершення війни, другий - підтримку післявоєнного відновлення.

Також у 2023 році Україна вже отримала близько 4,5 млрд доларів із загальної суми.

У травні 2024 року український уряд розпочав із МВФ обговорення четвертого перегляду програми. За результатами цих переговорів 28 червня МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 млрд доларів для України.

У грудні 2024 року стало відомо про те, що Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми в межах EFF. Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів.

А минулого тижня місія МВФ розпочала сьомий перегляд програми EFF. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.