Украина и МВФ достигли договоренности по седьмому пересмотру программы EFF, - Шмыгаль

Программа EFF от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 млрд долларов.

Программа предусматривает два основных этапа: первый - срочное финансирование на период до завершения войны, второй - поддержку послевоенного восстановления.

Также в 2023 году Украина уже получила около 4,5 млрд долларов из общей суммы.

В мае 2024 года украинское правительство начало с МВФ обсуждение четвертого пересмотра программы. По результатам этих переговоров 28 июня МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 млрд долларов для Украины.

В декабре 2024 года стало известно о том, что Исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF. Украина получила шестой транш в размере 1,1 млрд долларов.

А на прошлой неделе миссия МВФ начала седьмой пересмотр программы EFF. Украина планирует привлечь 2,7 млрд долларов в 2025 году.

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