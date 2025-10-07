UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна та Литва працюватимуть над кіберзахистом критичної інфраструктури

Фото: Україна та Литва працюватимуть над кіберзахистом критичної інфраструктури (t.me/dsszzi_official)
Автор: Наталія Кава

Україна та Литва підписали меморандум щодо посилення співпраці у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку.

Документ було підписано головою служби держспецзв’язку та захисту інформації України Олександром Потієм та головним радником урядового офісу Литви Відмантасом Каладінскасом.

Меморандум передбачає обмін досвідом у сфері планування захисту критичної інфраструктури та проведення спільних семінарів і тренінгів для обміну найкращими практиками захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Також Литва підтримуватиме Україну у вдосконаленні законодавства щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема через впровадження сучасних міжнародних стандартів і вимог Директиви ЄС 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.

Сторони підкреслили важливість такої співпраці, особливо в умовах війни, та запевнили у підтримці у межах підписаного документа.

Нагадаємо, у червні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", - повідомив Федоров.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваКібератака