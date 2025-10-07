RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Литва будут работать над киберзащитой критической инфраструктуры

Фото: Украина и Литва будут работать над киберзащитой критической инфраструктуры (t.me/dsszzi_official)
Автор: Наталья Кава

Украина и Литва подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи.

Документ был подписан председателем службы госспецсвязи и защиты информации Украины Александром Потием и главным советником правительственного офиса Литвы Видмантасом Каладинскасом.

Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере планирования защиты критической инфраструктуры и проведение совместных семинаров и тренингов для обмена лучшими практиками защиты объектов критической инфраструктуры.

Также Литва будет поддерживать Украину в совершенствовании законодательства по защите критической инфраструктуры, в частности путем внедрения современных международных стандартов и требований Директивы ЕС 2022/2557 от 14 декабря 2022 года.

Стороны подчеркнули важность такого сотрудничества, особенно в условиях войны, и заверили в поддержке в рамках подписанного документа.

 

Напомним, в июне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак.

"Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь", - сообщил Федоров.

ЛитваКибератака