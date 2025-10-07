Украина и Литва будут работать над киберзащитой критической инфраструктуры

Документ был подписан председателем службы госспецсвязи и защиты информации Украины Александром Потием и главным советником правительственного офиса Литвы Видмантасом Каладинскасом.

Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере планирования защиты критической инфраструктуры и проведение совместных семинаров и тренингов для обмена лучшими практиками защиты объектов критической инфраструктуры.

Также Литва будет поддерживать Украину в совершенствовании законодательства по защите критической инфраструктуры, в частности путем внедрения современных международных стандартов и требований Директивы ЕС 2022/2557 от 14 декабря 2022 года.

Стороны подчеркнули важность такого сотрудничества, особенно в условиях войны, и заверили в поддержке в рамках подписанного документа.