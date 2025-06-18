Україна зазнає тисяч кібератак щомісяця, - Мінцифри

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє".

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", - сказав Федоров.

За його словами, в кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

"Якщо є аномалії - система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси", - пояснив міністр.

Він також наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів "критично важлива" й саме тому Мінцифра домовилася з "великим донором", який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.