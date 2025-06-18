Україна зазнає тисяч кібератак щомісяця, - Мінцифри
Українські держресурси зазнають тисячі кібератак щомісяця.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє".
"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", - сказав Федоров.
За його словами, в кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.
"Якщо є аномалії - система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси", - пояснив міністр.
Він також наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів "критично важлива" й саме тому Мінцифра домовилася з "великим донором", який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США скоротили зусилля в наданні України допомоги в галузі кібербезпеки, яка мала важливе значення в протидії російським хакерським атакам.
Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти Україні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.
За словами київського експерта з кібербезпеки Єгора Аушева, скорочення підтримки кібербезпеки для України послабить "цифрові лінії фронту" країни, зробивши країну "легкою мішенню" для Росії.
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