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Україна зазнає тисяч кібератак щомісяця, - Мінцифри

Середа 18 червня 2025 16:38
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Україна зазнає тисяч кібератак щомісяця, - Мінцифри Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські держресурси зазнають тисячі кібератак щомісяця.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє".

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", - сказав Федоров.

За його словами, в кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

"Якщо є аномалії - система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси", - пояснив міністр.

Він також наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів "критично важлива" й саме тому Мінцифра домовилася з "великим донором", який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США скоротили зусилля в наданні України допомоги в галузі кібербезпеки, яка мала важливе значення в протидії російським хакерським атакам.

Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти Україні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.

За словами київського експерта з кібербезпеки Єгора Аушева, скорочення підтримки кібербезпеки для України послабить "цифрові лінії фронту" країни, зробивши країну "легкою мішенню" для Росії.

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Михайло Федоров Мінцифра Кібератака
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