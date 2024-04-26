Україна та Латвія нарощують спільне виробництво дронів,- Кулеба

Українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в "Коаліції дронів". Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - зазначив міністр МЗС Дмитро Кулеба..
Зокрема, Латвія приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів та зауважив, що тема виробництва снарядів була однією з центральних у ході двосторонніх переговорів.
Британія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна отримала військову, гуманітарну. Йдеться про танки, ракети, генератори, цивільні автомобілі та багато іншого. Про це читайте - у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд. доларів.
Також, стало відомо, коли будуть перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи.
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