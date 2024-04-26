Украина и Латвия наращивают совместное производство дронов, - Кулеба

“Я очень благодарен Латвии за лидерство в "Коалиции дронов". Мы ведем сейчас совместную работу над наращиванием этого производства – нужно больше дронов. Я считаю, что украинские и латвийские компании могут действительно многое сделать в этом направлении”, - отметил министр МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, Латвия присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов и отметила, что тема производства снарядов была одной из центральных в ходе двусторонних переговоров.