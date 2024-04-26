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Украина и Латвия наращивают совместное производство дронов, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Украинские и латвийские компании обладают большим потенциалом для наращивания производства ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

“Я очень благодарен Латвии за лидерство в "Коалиции дронов". Мы ведем сейчас совместную работу над наращиванием этого производства – нужно больше дронов. Я считаю, что украинские и латвийские компании могут действительно многое сделать в этом направлении”, - отметил министр МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, Латвия присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов и отметила, что тема производства снарядов была одной из центральных в ходе двусторонних переговоров.

 

Военная помощь Украине от западных партнеров

Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Украина получила военную, гуманитарную. Речь идет о танках, ракетах, генераторах, гражданских автомобилях и многом другом. Об этом читайте - в материале РБК-Украина.

Добавим, 26 апреля выделили крупнейший пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд. долларов.

Также стало известно, когда будут первые поставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы.

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ЛатвияДрони