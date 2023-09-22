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Україна та Канада підписали угоду про вільну торгівлю

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канада спільно з Україною підписали угоду про вільну торгівлі між країнами.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в парламенті.

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлі між Україною та Канадою. Це надає можливість канадським компаніям доступ до ринку України й це створить додаткові робочі місця", - сказав Трюдо.

Допомога від Канади

Ми повідомляли, що федеральний уряд Канади виділив майже півмільярда доларів допомоги Україні

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Зеленський у Канаді

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

Під час візиту президента до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації формули миру й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Канада