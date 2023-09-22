Украина и Канада подписали соглашение о свободной торговле

"Мы только что подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Это дает возможность канадским компаниям доступ к рынку Украины и это создаст дополнительные рабочие места", - сказал Трюдо.

Помощь от Канады

Мы сообщали, что федеральное правительство Канады выделило почти полмиллиарда долларов помощи Украине

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Зеленский в Канаде

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Во время визита президента в Канаду ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации формулы мира и не только.

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