Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство
Міністр енергетики Герман Галущенко 11 січня провів онлайн-зустріч зі своїм італійським колегою Пічетто Фратіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.
Український посадовець висловив вдячність за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних і ремонтних робіт.
"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії щодо виділення 10 мільйонів євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії і більше 3 місяців обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначив Галущенко.
Своєю чергою Фратін висловив цілковиту підтримку та солідарність народові України у боротьбі з російською агресією.
Він запевнив, що Рим буде і надалі надавати допомогу, зокрема у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Ба більше, висловив готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.
"Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення нашої держави", - розповіли у Мінерего.
Окрім цього, під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.
Нагадаємо, глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив у продовженні підтримки України. Рим готовий поставити ще більше зброї для ЗСУ.
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