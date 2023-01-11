ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 23:44
Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство Фото: Україна та Італія започаткують нове двостороннє енергетичне партнерство (radiosvoboda.org)
Автор: Олег Васьків

Міністр енергетики Герман Галущенко 11 січня провів онлайн-зустріч зі своїм італійським колегою Пічетто Фратіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Український посадовець висловив вдячність за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних і ремонтних робіт.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії щодо виділення 10 мільйонів євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії і більше 3 місяців обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначив Галущенко.

Своєю чергою Фратін висловив цілковиту підтримку та солідарність народові України у боротьбі з російською агресією.

Він запевнив, що Рим буде і надалі надавати допомогу, зокрема у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Ба більше, висловив готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

"Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення нашої держави", - розповіли у Мінерего.

Окрім цього, під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.

Нагадаємо, глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив у продовженні підтримки України. Рим готовий поставити ще більше зброї для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Герман Галущенко Електроенергія
NEWS
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня