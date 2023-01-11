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Італія готова направити до України нову партію військової допомоги, - МЗС

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Середа 11 січня 2023 15:02
Італія готова направити до України нову партію військової допомоги, - МЗС Фото: Італія готова направити до України нову партію військової допомоги (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив у продовженні підтримки України з боку його країни. Рим готовий поставити ще більше зброї для ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

"Ми робимо для України все, що можемо. Ми готові надіслати більше зброї. Очевидно, що парламент буде проінформований перед тим, як ми це зробимо.", - сказав Таяні.

Голова МЗС відзначив, що Італія вже відправила більше 50 тонн електротехнічного матеріалу для відновлення електромережі України. Також Рим наразі обговорює з Францією засоби ППО.

"Ми також підтвердили наш намір підтримувати повну незалежність України під час вчорашньої зустрічі між прем'єр-міністром Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, яку західною зброю можуть отримати наші воїни вже в поточному році.

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