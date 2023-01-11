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Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству

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Среда 11 января 2023 23:44
Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству Фото: Украина и Италия положат начало новому двустороннему энергетическому партнерству (radiosvoboda.org)
Автор: Олег Васкив

Министр энергетики Герман Галущенко 11 января провел онлайн-встречу со своим итальянским коллегой Пичетто Фраттином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Украинский чиновник выразил благодарность за помощь, которую Рим оказывает Киеву для проведения восстановительных и ремонтных работ.

"Особенно благодарю за последнее решение правительства Италии о выделении 10 миллионов евро для помощи Украине. Это значительный вклад в поддержку нашей страны в эти сложные времена, когда Россия не прекращает свои варварские действия и более 3 месяцев обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру", - отметил Галущенко.

В свою очередь Фратин выразил полную поддержку и солидарность народу Украины в борьбе с российской агрессией.

Он заверил, что Рим будет и дальше оказывать помощь, в частности в вопросах восстановления и послевоенного восстановления. Более того, выразил готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.

"Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления нашего государства", - рассказали в Минерего.

Кроме того, во время встречи министры также обсудили инициативу подписания меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия в достижении целей климатической нейтральности и реализации проектов устойчивого развития.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

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