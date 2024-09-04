Україна та Ірландія підписали гарантії безпеки: що передбачає угода
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали двосторонню угоду між країнами. Загалом Київ уклав вже 26 відповідних угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Що передбачає угода
Протягом поточного року Ірландія виділить Україні ще 128 млн євро (140 млн доларів) на нелетальну військову підтримку, а також щонайменше 40 млн євро (43,75 млн доларів) на гуманітарну допомогу.
Також, відповідно до угоди, Дублін:
- надасть Києву системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- продовжуватиме брати участь у коаліції з розмінування;
- вивчатиме потенційні шляхи підтримки України в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція;
- забезпечуватиме постійну підготовку Сил оборони через місію Європейського союзу (ЄС) з військової допомоги (EUMAM) в Україні.
- сприятиме притягненню Російської Федерації до відповідальності, відшкодуванню збитків, що були завдані її агресією, а також подальшому посиленню санкцій проти країни терориста;
- докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру;
- братиме участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули миру, у тому ж числі й в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
"Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС", - додає Офіс президента.
Двосторонні угоди
Як й згадувалось вище, Україна, станом на сьогодні, 4 вересня, уклала 26 двосторонніх угод з країнами-партнерами.
Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки ще на початку травня 2024 року після переговорів Зеленського та Гарріс. Сьогодні ж, голова ірландського уряду прибув до Києва.
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