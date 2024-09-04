Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами. В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Что предполагает сделка

В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также не менее 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.

Также, в соответствии с соглашением, Дублин будет:

предоставит Киеву системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

продолжать участвовать в коалиции по разминированию;

изучать потенциальные пути поддержки Украины в границах коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция;

обеспечивать постоянную подготовку Сил обороны через миссию Европейского союза (ЕС) по военной помощи (EUMAM) в Украине.

способствовать привлечению Российской Федерации к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного ее агрессией, а также дальнейшему усилению санкций против страны-террориста;

против страны-террориста; прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира;

участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы мира, в том числе и в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС", - добавляет Офис президента.

Двусторонние соглашения

Как и упоминалось выше, Украина, по состоянию на сегодня, 4 сентября, заключила 26 двусторонних соглашений со странами-партнерами.

Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности еще в начале мая 2024 года после переговоров Зеленского и Харрис. Сегодня же, глава ирландского правительства прибыл в Киев.