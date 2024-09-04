ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение

Среда 04 сентября 2024 14:37
UA EN RU
Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Саймон Гаррис, премьер-министр Ирландии (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами. В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Что предполагает сделка

В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также не менее 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.

Также, в соответствии с соглашением, Дублин будет:

  • предоставит Киеву системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • продолжать участвовать в коалиции по разминированию;
  • изучать потенциальные пути поддержки Украины в границах коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция;
  • обеспечивать постоянную подготовку Сил обороны через миссию Европейского союза (ЕС) по военной помощи (EUMAM) в Украине.
  • способствовать привлечению Российской Федерации к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного ее агрессией, а также дальнейшему усилению санкций против страны-террориста;
  • прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира;
  • участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы мира, в том числе и в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС", - добавляет Офис президента.

Двусторонние соглашения

Как и упоминалось выше, Украина, по состоянию на сегодня, 4 сентября, заключила 26 двусторонних соглашений со странами-партнерами.

Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности еще в начале мая 2024 года после переговоров Зеленского и Харрис. Сегодня же, глава ирландского правительства прибыл в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ