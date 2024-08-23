Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю

У присутності президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Республіки Індія Нарендри Моді Україна та Індія підписали чотири документи.

Співпраця в аграрній сфері

Угода між урядом України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузях сільського господарства та харчової промисловості.

Мета документа - розширити взаємовигідне співробітництво, створити сприятливі умови для ринкових відносин та зміцнити національну продовольчу безпеку країн.

Гуманітарні відносини

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад.

Документ передбачає розширення економічної й технічної співпраці між країнами та створює рамкові умови для надання нашій державі допомоги для втілення проєктів, зокрема щодо відбудови та відновлення.

Культура

Програма культурного співробітництва між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури уряду Республіки Індія на 2024–2028 роки.

Підписання документа сприятиме налагодженню безпосередніх зв’язків між мистецькими колективами, окремими виконавцями й закладами культури та проведенню спільних культурно-мистецьких заходів.

Медицина

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров’я та сімейного добробуту уряду Індії.

Мета меморандуму - сприяння розвитку інтересів у фармацевтичній сфері, запобігання обігу неякісних і фальсифікованих лікарських засобів, гарантування безпеки та якості лікарських засобів, які постачають на ринки обох країн.