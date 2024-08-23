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Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Среди прочего договорились о сотрудничестве в медицине и культуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В присутствии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди Украина и Индия подписали четыре документа.

Сотрудничество в аграрной сфере

Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Цель документа - расширить взаимовыгодное сотрудничество, создать благоприятные условия для рыночных отношений и укрепить национальную продовольственную безопасность стран.

Гуманитарные отношения

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индия относительно индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации высокоэффективных проектов развития общин.

Документ предусматривает расширение экономического и технического сотрудничества между странами и создает рамочные условия для предоставления нашему государству помощи для осуществления проектов, в частности, восстановления и восстановления.

Культура

Программа культурного сотрудничества между Министерством культуры и информационной политики и Министерством культуры правительства Республики Индия на 2024-2028 года.

Подписание документа будет способствовать налаживанию непосредственных связей между художественными коллективами, отдельными исполнителями и учреждениями культуры и проведению совместных культурных мероприятий.

Медицина

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Министерства здоровья и семейного благополучия правительства Индии.

Цель меморандума - содействие развитию интересов в фармацевтической сфере, предотвращение обращения некачественных и фальсифицированных лекарственных средств, обеспечение безопасности и качества лекарственных средств, поставляемых на рынки обеих стран.

Напомним, что спустя более месяца слухов, по поводу вероятного приезда Моди в Украину, сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди все же приехал в Киев и встретился с Зеленским.

После встречи украинский президент и премьер-министр Индии выступили с общим заявлением.

В то же время РБК-Украина объясняла, почему премьер Индии приехал в Украину и повлияет ли это на войну.

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Владимир ЗеленскийИндия