Україна та Греція спільно вироблятимуть морські дрони, - ЗМІ

Україна та Греція спільно вироблятимуть безпілотні надводні кораблі, які згодом використовуватимуться збройними силами двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.
За даними видання, домовленість про виготовлення дронів є одним із найважливіших результатів зустрічі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса та президента України Володимира Зеленського.
За даними джерел, угода про спільне виробництво морських дронів стосується як українських, так і грецьких Збройних сил. Виробничу лінію буде відкрито на грецьких верфях. Частину дронів отримають українські Збройні сили, а інша частина поповнить грецький арсенал.
За даними видання, для Афін співпраця з Києвом має кілька. Так, це перевірена технологія з доведеними результатами. Також виробництво дронів прискорює використання грецьких інноваційних технологій в області, де вже існує величезна глобальна конкуренція.
Окрім того, таким чином Афіни скорочують розрив із Туреччиною, яка розгорнула свій перший безпілотний літальний апарат ще у 2021 році і додає інші типи до свого флоту.
Щодо фінансування ініціативи, то Афіни та Київ спробують включити цей конкретний план до кредитів, передбачених регламентом SAFE.
Україна активно використовує морські дрони для ураження російських цілей у Чорному морі.
Так, у 2023-2024 роках українські дрони-камікадзе завдали суттєвих втрат Чорноморському флоту РФ, пошкодивши або знищивши значну кількість ворожих кораблів.
Наприкінці грудня українські сили вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ракет, випущених з ударного морського дрона Magura V5.