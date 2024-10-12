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Україна та Франція можуть створити спільні оборонні виробництва, - Зеленський

Україна, Субота 12 жовтня 2024 21:19
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Україна та Франція можуть створити спільні оборонні виробництва, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна обговорила з Францією нову модель взаємодії. А саме створення спільних українсько-французьких оборонних виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна дуже розраховує на цей результат.

"Це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому - забезпечити виконання всіх наших домовленостей", - підсумував він.

Нагадаємо, що раніше цього тижня президент прилетів до Франції, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський представив Макрону план перемоги України і заявив про Саміт миру у листопаді.

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Володимир Зеленський Франція Війна Росії проти України
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