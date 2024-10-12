Україна та Франція можуть створити спільні оборонні виробництва, - Зеленський

Україна обговорила з Францією нову модель взаємодії. А саме створення спільних українсько-французьких оборонних виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна дуже розраховує на цей результат.

"Це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому - забезпечити виконання всіх наших домовленостей", - підсумував він.