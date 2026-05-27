Від Норвегії до Румунії: як Україна розгортає масове виробництво дронів у Європі

Модель простими словами

Схема співпраці з Європою чітко поділена: українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер - гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків.

"Іде процес, можна сказати, об'єднання, де до України ставляться не як до ресурсної бази, а як до рівноцінного партнера, а подекуди навіть до партнера, у котрого є більше досвіду і можливостей", - описує ситуацію експерт у сфері дронів і робототехніки Валерій Яковенко.

Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива Build with Ukraine. Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників - там, де немає загрози обстрілів.

Де вже є конкретні домовленості

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко виділяє кілька ключових напрямів.

"Перший - Німеччина. Це один із найбільш практичних треків саме по спільному виробництву. Дуже активні і наші північні партнери: Данія, Фінляндія, Норвегія, частково Латвія. Також я б назвав Велику Британію. Там співпраця також вийшла на рівень виробничих потужностей і довгострокових програм", - зазначає він.

Серед конкретних прикладів:

Culver Aerospace і Copenhagen Global A/S - виробнича кооперація в галузі безпілотників;

TENCORE і фінська INSTA - наземна роботизована платформа TerMIT;

Remtecnology і фінська New Paakkola - наземна роботизована платформа LEGIT.

Норвегія і Нідерланди - у лідерах

Київ і Осло запускають перше спільне виробництво українських безпілотників на норвезькій території. Йдеться про кілька тисяч дронів для Сил оборони України.

З Нідерландами вже є домовленість про спільний випуск дронів, а також ширшу взаємодію - по ракетах, засобах радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологіях.

Румунія підписала з Україною заяву про намір виробляти українські оборонні системи, зокрема дрони, на своїй території. Там планується розгорнути складання безпілотників від "Диких Шершнів" та ряду інших компаній.

"З Францією трек більше політико-промисловий: є рамка для розвитку спільного виробництва і глибшої оборонно-промислової співпраці", - додає Федірко.

На рівні Євросоюзу діє програма SAFE - вона дає змогу залучати українські оборонні підприємства до ланцюгів постачання та спільних закупівель ЄС.

"Drone Deals, інші формати спільного виробництва, в тому числі в рамках програми SAFE і інших моделей, дозволяють будувати довгострокові стратегічні партнерства", - каже віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.