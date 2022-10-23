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Україна та Естонія погодили кроки щодо переконання Заходу дати більше ППО

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна погодила з Естонією подальші кроки щодо переконання західних партнерів у тому, що українській стороні потрібно постачати більше засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зокрема, він зазначив, що у розмові з естонським колегою Урмасом Реймсалу привітав підтримку Радою ЄС необхідності притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України

"Обговорили наступні кроки на шляху до спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу щодо переконання партнерів надати Україні більше систем ППО", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже у жовтні. Очікується, що вони значно посилять українську ППО.

Також стало відомо про плани Іспанії передати чотири системи Hawk.

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