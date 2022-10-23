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Украина и Эстония согласовали шаги по убеждению Запада дать больше ПВО

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина согласовала с Эстонией дальнейшие шаги по убеждению западных партнеров в том, что украинской стороне нужно поставлять больше средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В частности, он отметил, что в разговоре с эстонским коллегой Урмасом Реймсалу приветствовал поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины

"Обсудили следующие шаги по пути к спецтрибуналу. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в октябре. Ожидается, что они значительно усилят украинскую ПВО.

Также стало известно о планах Испании передать четыре системы Hawk.

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ЭстонияДмитрий КулебаПВО