Украина и Эстония согласовали шаги по убеждению Запада дать больше ПВО

Украина согласовала с Эстонией дальнейшие шаги по убеждению западных партнеров в том, что украинской стороне нужно поставлять больше средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
В частности, он отметил, что в разговоре с эстонским коллегой Урмасом Реймсалу приветствовал поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины
"Обсудили следующие шаги по пути к спецтрибуналу. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в октябре. Ожидается, что они значительно усилят украинскую ПВО.
Также стало известно о планах Испании передать четыре системы Hawk.
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