UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та ЄС уклали Рамкову угоду щодо Ukraine Facility: що передбачає

Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Європейський союз (ЄС) підписали Рамкову угоду щодо фінансування в рамках реалізації Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко, яку цитує відомство.

Як пояснюють в Мінцифри, угода визначає механізми фінансової співпраці між Києвом та блоком, у тому ж числі щодо: 

  • управління й контролю коштів в рамках Ukraine Facility; 
  • спільних заходів для запобігання корупції. 

Наступним кроком очікується ратифікація угоди Верховною радою. Після цього документ набирає чинності. 

"Здебільшого вона (угода, - ред.) відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", - пояснила міністр. 

Зазначається, що угода передбачатиме: 

  • забезпечення Україною прозорого використання коштів, що були надані ЄС. Це включає регулярне звітування, дотримання санкційних вимог блоку й не тільки; 
  • тісну співпрацю між органами державної влади й інституціями ЄС, що сприятиме євроінтеграції. 

"Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським союзом", - додає відомство. 

Ukraine Facility

На початку лютого 2024 року лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні. Розмір пакета становить 50 мільярдів доларів. Того ж місяця Європейський парламент також підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. 

Як розповіла  очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк, наступний транш в рамках Ukraine Facility залежатиме від ухвалення Радою закону про держадміністрації

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз