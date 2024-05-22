RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и ЕС заключили Рамочное соглашение по Ukraine Facility: что предусматривает

Фото: Юлия Свириденко, министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали Рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко, которую цитирует ведомство.

Как поясняют в Минцифры, соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между Киевом и блоком, в том же числе относительно: 

  • управления и контроля средств в рамках Ukraine Facility; 
  • совместных мер по предотвращению коррупции. 

Следующим шагом ожидается ратификация соглашения Верховной радой. После этого документ вступает в силу. 

"В основном оно (соглашение, - ред.) отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", - пояснила министр. 

Отмечается, что соглашение будет предусматривать: 

  • обеспечение Украиной прозрачного использования средств, предоставленных ЕС. Это включает регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований блока и не только; 
  • тесное сотрудничество между органами государственной власти и институтами ЕС, что будет способствовать евроинтеграции. 

"Национальный координатор, а именно Министерство экономики, станет ключевым органом взаимодействия с Европейской комиссией и будет обеспечивать эффективное управление и мониторинг использования средств, предоставленных Европейским союзом", - добавляет ведомство. 

Украина Facility

В начале февраля 2024 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе согласовали четырехлетний пакет помощи Украине. Размер пакета составляет 50 миллиардов долларов. В том же месяце Европейский парламент также поддержал решение о начале Ukraine Facility. 

Как рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, следующий транш в рамках Ukraine Facility будет зависеть от принятия Советом закона о госадминистрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз