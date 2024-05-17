Новий транш Ukraine Facility залежить від ухвалення ВР закону про держадміністрації, - Шуляк

Україна має замінити місцеві державні адміністрації на органи управління префектурного типу. Вони, як і адміннагляд за рішеннями ОМС, повинні бути запроваджені у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона наголосила, що законопроект, який має це забезпечити - №4298, вже готовий до другого читання, але у парламенті продовжують напрацьовувати рішення у сфері багаторівневого врядування за допомогою в тому числі програми "Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні", яка об’єднала навколо себе центральну владу, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, представників Ради Європи та інших стейкхолдерів.

За словами Шуляк, надважливими були консультації щодо законопроекту №4298, згідно з яким замість місцевих державних адміністрацій в Україні повинні створити органи управління префектурного типу і встановити адміністративний нагляд за рішеннями місцевої влади у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування. Більше того – це не просто вимога часу, але й одна з вимог для отримання 50 млрд євро з Ukraine Facility.

"Наша ціль – реальна децентралізація. Це дуже важливо в контексті відбудови країни після війни. І ми плануємо, що роль громад у цьому процесі буде дуже важливою. Адже вони будуть самі визначати пріоритети розвитку своїх територій", - зауважила Шуляк.

За її словами, законопроєктом №4298 передбачається врегулювати права та функції МДА. Зокрема у редакції до другого читання передбачені:

Надання головам МДА та їх заступникам статусу державних службовців;

Створення кадрового резерву;

Координація МДА діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

Забезпечення нагляду за законністю дій ОМС;

Збалансована систему призначення за звільнення голів МДА;

Чіткий розподіл повноважень ОДА та РДА.

Шуляк також додала, що завдяки роботі програми з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо питань дотримання правил етичної поведінки уповноваженими особами, які здійснюють функції місцевого самоврядування, було проведено опитування фахівців органів місцевого самоврядування. За його результатами Центр експертизи Ради Європи напрацював Рекомендації щодо публічної етики на місцевому рівні, що містять огляд правової та інституційної бази України з питань публічної етики та аналіз її недоліків, огляд європейських стандартів і практики у цій сфері.

"Програма цьогоріч продовжить діалог з усіма стейкхолдерами, щоб реалізувати рекомендації згаданого звіту та підготувати пропозиції щодо законодавчих ініціатив, а також розробити концепцію рамкового етичного кодексу для публічних представників", - зазначила народний депутат.