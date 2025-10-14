Україна та ЄС схвалили рішення щодо оновлених умов торгівлі

Україна та Євросоюз сьогодні, 14 жовтня, схвалили рішення щодо скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки в Facebook.
Рішення Комітету асоціації у торговельному складі набере чинності через 15 днів (29 жовтня). Воно було ухвалено після того, як Рада Євросоюзу напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною.
"Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - зазначив Качка.
За його словами, наступний перегляд у бік збільшення доступу на європейський ринок відбудеться у 2028 році.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила рішення щодо зменшення або скасування мит на низку агропродовольчих товарів України. Йдеться про молочну продукцію, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні вироби.
При цьому для найчутливіших товарів - цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду - доступ на європейський ринок залишиться обмеженим і поступовим.
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС підписано у 2014 році, а з 2017 року вона діє в повному обсязі. Її економічна частина - DCFTA - передбачає модернізацію економіки України та розширення торгівлі з Європою.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський Союз запровадив для України тимчасові торговельні пільги, які діяли до 6 червня 2025 року.
РБК-Україна раніше писало, що Єврокомісія у червні 2025 року завершила переговори з Україною щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA).
Нові умови передбачають ширший доступ українських товарів до ринку ЄС в обмін на поступове впровадження євростандартів до 2028 року.