Україна та ЄС схвалили рішення щодо оновлених умов торгівлі

Рішення Комітету асоціації у торговельному складі набере чинності через 15 днів (29 жовтня). Воно було ухвалено після того, як Рада Євросоюзу напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною.

"Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - зазначив Качка.

За його словами, наступний перегляд у бік збільшення доступу на європейський ринок відбудеться у 2028 році.