Україна та ЄС схвалили рішення щодо оновлених умов торгівлі

Фото: у 2028 році відбудеться наступний перегляд умов доступу на ринок ЄС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна та Євросоюз сьогодні, 14 жовтня, схвалили рішення щодо скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки в Facebook.

Рішення Комітету асоціації у торговельному складі набере чинності через 15 днів (29 жовтня). Воно було ухвалено після того, як Рада Євросоюзу напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною.

"Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - зазначив Качка.

За його словами, наступний перегляд у бік збільшення доступу на європейський ринок відбудеться у 2028 році.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила рішення щодо зменшення або скасування мит на низку агропродовольчих товарів України. Йдеться про молочну продукцію, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні вироби.

При цьому для найчутливіших товарів - цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду - доступ на європейський ринок залишиться обмеженим і поступовим.

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС підписано у 2014 році, а з 2017 року вона діє в повному обсязі. Її економічна частина - DCFTA - передбачає модернізацію економіки України та розширення торгівлі з Європою.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський Союз запровадив для України тимчасові торговельні пільги, які діяли до 6 червня 2025 року.

РБК-Україна раніше писало, що Єврокомісія у червні 2025 року завершила переговори з Україною щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA).

Нові умови передбачають ширший доступ українських товарів до ринку ЄС в обмін на поступове впровадження євростандартів до 2028 року.

