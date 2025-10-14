Украина и ЕС приняли решение об обновленных условиях торговли

Напомним, Совет ЕС принял решение об уменьшении или отмене пошлин на ряд агропродовольственных товаров Украины. Речь идет о молочной продукции, свежих фруктах и овощах, мясе и мясных изделиях.

При этом для самых чувствительных товаров - сахара, птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда - доступ на европейский рынок останется ограниченным и постепенным.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подписано в 2014 году, а с 2017 года оно действует в полном объеме. Его экономическая часть - DCFTA - предусматривает модернизацию экономики Украины и расширение торговли с Европой.

После начала полномасштабного вторжения РФ Европейский Союз ввел для Украины временные торговые льготы, которые действовали до 6 июня 2025 года.

РБК-Украина ранее писало, что Еврокомиссия в июне 2025 года завершила переговоры с Украиной по обновлению соглашения о зоне свободной торговли (DCFTA).

Новые условия предусматривают более широкий доступ украинских товаров к рынку ЕС в обмен на постепенное внедрение евростандартов до 2028 года.