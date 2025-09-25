ua en ru
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до 2027 року

Четвер 25 вересня 2025 19:37
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до 2027 року Фото: Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство розвитку громад та територій України і Єврокомісія домовилися продовжити транспортний безвіз ще на 15 місяців. Він діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

Згідно з угодою, українські та європейські перевізники й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, що є прямим позитивним впливом домовленостей на економіку обох сторін.

Як зазначили у Мінрозвитку, продовження транспортного безвізу не передбачає запровадження оновлених правил його виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Зі свого боку Україна до кінця 2026 року має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарттахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

Зокрема, після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарттахографами.

"Транспортний безвіз"

"Транспортний безвіз" - це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва - Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

Відповідно до угоди, українські перевізники можуть вільно перевозити вантажі в межах ЄС без необхідності отримувати окремі дозволи.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Євросоюз учетверте продовжив для України "транспортний безвіз". Він діятиме щонайменше до кінця 2025 року.

Також у серпні Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою ще на два роки.

