Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до 2027 року

Міністерство розвитку громад та територій України і Єврокомісія домовилися продовжити транспортний безвіз ще на 15 місяців. Він діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

Згідно з угодою, українські та європейські перевізники й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, що є прямим позитивним впливом домовленостей на економіку обох сторін.

Як зазначили у Мінрозвитку, продовження транспортного безвізу не передбачає запровадження оновлених правил його виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Зі свого боку Україна до кінця 2026 року має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарттахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

Зокрема, після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарттахографами.