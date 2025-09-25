Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до 2027 года

Министерство развития общин и территорий Украины и Еврокомиссия договорились продлить транспортный безвиз еще на 15 месяцев. Он будет действовать как минимум до марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

Согласно соглашению, украинские и европейские перевозчики и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для двусторонних и транзитных перевозок.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%, что является прямым положительным влиянием договоренностей на экономику обеих сторон.

Как отметили в Минразвития, продление транспортного безвиза не предусматривает введения обновленных правил его выполнения. Как и раньше, перевозчики из Украины и стран ЕС должны придерживаться норм либерализации перевозок. Речь идет о маркировке грузовиков, наличии лицензии и документов на груз.

Со своей стороны Украина до конца 2026 года должна имплементировать ключевые положения относительно деловой репутации компаний, использование смарттахографов, обучение менеджеров-управляющих транспортных компаний.

В частности, после 1 июля 2026 года новые зарегистрированные в Украине грузовые транспортные средства должны быть оборудованы смарттахографами.