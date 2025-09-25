ua en ru
Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до 2027 года

Четверг 25 сентября 2025 19:37
Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до 2027 года Фото: Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство развития общин и территорий Украины и Еврокомиссия договорились продлить транспортный безвиз еще на 15 месяцев. Он будет действовать как минимум до марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

Согласно соглашению, украинские и европейские перевозчики и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для двусторонних и транзитных перевозок.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%, что является прямым положительным влиянием договоренностей на экономику обеих сторон.

Как отметили в Минразвития, продление транспортного безвиза не предусматривает введения обновленных правил его выполнения. Как и раньше, перевозчики из Украины и стран ЕС должны придерживаться норм либерализации перевозок. Речь идет о маркировке грузовиков, наличии лицензии и документов на груз.

Со своей стороны Украина до конца 2026 года должна имплементировать ключевые положения относительно деловой репутации компаний, использование смарттахографов, обучение менеджеров-управляющих транспортных компаний.

В частности, после 1 июля 2026 года новые зарегистрированные в Украине грузовые транспортные средства должны быть оборудованы смарттахографами.

"Транспортный безвиз"

"Транспортный безвиз" - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

Согласно договору, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.

Напомним, 18 июня стало известно, что Евросоюз в четвертый раз продлил для Украины "транспортный безвиз". Он будет действовать как минимум до конца 2025 года.

Также в августе Украина продлила "транспортный безвиз" с Молдовой еще на два года.

