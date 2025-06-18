За новими правилами. ЄС продовжив "транспортний безвіз" з Україною

Європейський Союз вчетверте з початку повномасштабного вторгнення РФ продовжив "транспортний безвіз" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Також маємо суттєвий прогрес у секторальній інтеграції України до Європейського Союзу. Європарламент схвалив продовження "транспортного безвізу" для України до кінця 2025 року", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра України, таким чином Угода пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Відповідне рішення підтримали 488 євродепутатів на пленарному засіданні в Страсбурзі, проти висловились 137, а ще 34 утримались.

Нові правила "транспортного безвізу"

При цьому на сайті Європарламенту зазначається, що правила для українських перевізників дещо змінились.

Так, всі українські водії, які здійснюють міжнародні перевезення, повинні мати при собі документи, що підтверджують легальність поїздки – зокрема вказівку на те, що навіть порожній транспорт рухається в межах транзитного, або двостороннього маршруту.

Окрім документів, на лобовому склі транспортного засобу обов’язково має бути спеціальна наліпка, що засвідчує, що автомобіль підпадає під дію нової угоди. Її відсутність може трактуватися як порушення і призвести до штрафу, або заборони на в'їзд.

Також в угоду додали поняття "захисного застереження". Це можливість тимчасово призупинити дію угоди в окремих регіонах ЄС, якщо буде зафіксовано серйозні порушення місцевого ринку перевезень, викликані дією цієї угоди.