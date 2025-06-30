Україна та ЄС оновлюють Зону вільної торгівлі: що це означає для українського бізнесу

Оновлена угода побудована навколо трьох ключових принципів:

Доступ до ринку ЄС на умовах гармонізації: Україна отримає ширший доступ до європейського ринку за умови поступового впровадження стандартів ЄС - зокрема у сфері добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних засобів. Очікується, що Київ щороку інформуватиме про досягнутий прогрес.

Захист від ризиків імпорту: Україна та ЄС домовилися про механізм захисту, який дозволяє обом сторонам вводити обмеження у разі, якщо імпорт шкодить їхнім ринкам. Для Євросоюзу така оцінка може здійснюватися як на рівні всього блоку, так і окремих країн-членів.

Баланс інтересів у торгівлі: Оновлена угода враховує інтереси чутливих секторів сільського господарства в ЄС. Для таких товарів, як цукор, курятина, яйця, зерно та мед, відкриття ринку буде обмеженим. Водночас для менш чутливих категорій сторони погодили ширший доступ, що сприятиме зростанню обсягів торгівлі

Також сторони домовилися вивчити способи підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн, а також оцінити досягнутий прогрес економічної інтеграції та перспективи української євроінтеграції.

За словами єврокомісара з торговельної та економічної безпеки Європейського Союзу Мароша Шефчовича, обсяги торгівлі між сторонами сягнули близько 67 мільярдів євро у 2024 році, порівняно з 26 мільярдами у 2016 році.

"Ключові елементи [оновленої] угоди включають зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС", - сказав він.

Зокрема, для таких продуктів як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшуються, але залишаються нижчими за історичні обсяги торгівлі, щоб забезпечити стабільність ринку ЄС. Для менш "чутливих" продуктів квоти збільшуються помірно, але деякі продукти будуть повністю лібералізовані.

При цьому Україна збільшить квоти на експорт свинини, м'яса птиці та цукру, а також зменшить або скасує мита на інші продукти. Це збільшить експортні можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх з Україною країнах-членах ЄС.