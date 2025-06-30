Украина и ЕС обновляют Зону свободной торговли: что это значит для украинского бизнеса

Обновленное соглашение построено вокруг трех ключевых принципов:

Доступ к рынку ЕС на условиях гармонизации: Украина получит более широкий доступ к европейскому рынку при условии постепенного внедрения стандартов ЕС - в частности в сфере благополучия животных, использования пестицидов и ветеринарных средств. Ожидается, что Киев ежегодно будет информировать о достигнутом прогрессе.

Защита от рисков импорта: Украина и ЕС договорились о механизме защиты, который позволяет обеим сторонам вводить ограничения в случае, если импорт вредит их рынкам. Для Евросоюза такая оценка может осуществляться как на уровне всего блока, так и отдельных стран-членов.

Баланс интересов в торговле: Обновленное соглашение учитывает интересы чувствительных секторов сельского хозяйства в ЕС. Для таких товаров, как сахар, курятина, яйца, зерно и мед, открытие рынка будет ограниченным. В то же время для менее чувствительных категорий стороны согласовали широкий доступ, что будет способствовать росту объемов торговли

Также стороны договорились изучить способы поддержки украинского экспорта на традиционных рынках третьих стран, а также оценить достигнутый прогресс экономической интеграции и перспективы украинской евроинтеграции.

По словам еврокомиссара по торговой и экономической безопасности Европейского Союза Мароша Шефчовича, объемы торговли между сторонами достигли около 67 миллиардов евро в 2024 году, по сравнению с 26 миллиардами в 2016 году.

"Ключевые элементы [обновленного] соглашения включают обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС до 2028 года, в соответствии с целями вступления в ЕС", - сказал он.

В частности, для таких продуктов как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемов торговли, чтобы обеспечить стабильность рынка ЕС. Для менее "чувствительных" продуктов квоты увеличиваются умеренно, но некоторые продукты будут полностью либерализованы.

При этом Украина увеличит квоты на экспорт свинины, мяса птицы и сахара, а также уменьшит или отменит пошлины на другие продукты. Это увеличит экспортные возможности для европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах-членах ЕС.