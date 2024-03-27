Посли ЄС схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною
Посли Європейського союзу підтримали продовження скасування мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Бельгії у Раді ЄС у Twitter та "Радіо Свобода".
"Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", - йдеться у повідомленні головування.
При цьому уточнюється, що ініціативу тепер буде представлено Європарламенту "для швидкого досягнення угоди".
Як зазначає "Радіо Свобода" з посиланням на неназваного чиновника, посли ЄС схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною за умови, що квоти та мита в рамках захисного механізму будуть запроваджувати враховуючи обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у 2021-му.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня Європарламент та Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року.
Ініціатива передбачала захисний механізм, який включає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птахів, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.
На думку Франції та Польщі, таких заходів недостатньо для того, щоб задовольнити європейських фермерів. Тому вони запропонували посилити обмеження.
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