Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Бельгії у Раді ЄС у Twitter та " Радіо Свобода ".

"Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", - йдеться у повідомленні головування.

При цьому уточнюється, що ініціативу тепер буде представлено Європарламенту "для швидкого досягнення угоди".

Як зазначає "Радіо Свобода" з посиланням на неназваного чиновника, посли ЄС схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною за умови, що квоти та мита в рамках захисного механізму будуть запроваджувати враховуючи обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у 2021-му.