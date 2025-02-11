Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю: пілотний проект стартує цьогоріч

За його словами, вже у 2025 році планується запуск пілотного проекту на українсько-польському кордоні

"Третій напрям нашої роботи - це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проект на українсько-польському кордоні", - розповів прем'єр.

Шмигаль уточнив, що наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Зазначається, що спільний контроль на кордоні дасть значну економію часу для людей та бізнесу і ще більше наблизить Україну до Євросоюзу.

"єЧерга"

У травні 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у десятках пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

Це безкоштовний сервіс, реєстрацію у якому можна здійснити заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску. Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС та телефонних дзвінків.