Украина и ЕС готовятся к совместному таможенному контролю: пилотный проект стартует в этом году

По его словам, уже в 2025 году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе

"Третье направление нашей работы - это запуск совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. Рассчитываем, что в этом году запустится пилотный проект на украинско-польской границе", - рассказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что сейчас идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией. Отмечается, что совместный контроль на границе даст значительную экономию времени для людей и бизнеса и еще больше приблизит Украину к Евросоюзу.

"еЧерга"

В мае 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "еЧерга". Ее ввели в десятках пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

Это бесплатный сервис, регистрацию в котором можно осуществить заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно на пункте пропуска. Оповещения о приближении очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.