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Украина и ЕС готовятся к совместному таможенному контролю: пилотный проект стартует в этом году

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина готовит запуск совместного таможенного и пограничного контроля на границах с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, уже в 2025 году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе

"Третье направление нашей работы - это запуск совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. Рассчитываем, что в этом году запустится пилотный проект на украинско-польской границе", - рассказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что сейчас идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией. Отмечается, что совместный контроль на границе даст значительную экономию времени для людей и бизнеса и еще больше приблизит Украину к Евросоюзу.

"еЧерга"

В мае 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "еЧерга". Ее ввели в десятках пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

Это бесплатный сервис, регистрацию в котором можно осуществить заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно на пункте пропуска. Оповещения о приближении очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.

В частности, водители могут зарегистрироваться по ссылке, а следить за прохождением очереди в открытом режиме - на сайте системы.

Также сегодня стало известно, что Украина планирует до 2030 года значительно расширить пограничную инфраструктуру и логистику. Будет обновлено 29 пунктов пропуска и построено 17 новых.

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