Україна оновить 29 та збудує 17 нових пунктів пропуску до 2030 року, - Шмигаль

Україна планує до 2030 року значно розширити прикордонну інфраструктуру та логістику. Буде оновлено 29 пунктів пропуску та збудовано 17 нових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Другий напрям у розбудові логістики на Захід - це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі - до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", - розповів Шмигаль.

За його словами, роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами України.

"Вчора під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском домовилися сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури.

Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС, причиною є її повноцінний вступ до Шенгенської зони.

Також варто нагадати, що наразі, для перетинання кордону України відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Ми писали, що на кордоні України та Польщі було відкрито новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі", який працює з 20 грудня.